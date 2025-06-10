Лавров раскрыл содержание беседы Путина и Байдена в 2021 году
Лавров: Байден в 2021 году призывал не допустить подрыва монолитности России
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году выражал уважение к историческим особенностям РФ. Об этом министр рассказал в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».
По словам Лаврова, Байден отмечал уникальность российской модели государственности, подчёркивая, что Россия в отличие от классических империй сохраняла культурную идентичность присоединённых народов.
«Это совершенно другое государственное образование, цивилизационное в самых разных смыслах этого слова. И мы не хотим, чтобы кто-то эту монолитность, это единство подорвал», — процитировал Лавров слова бывшего американского лидера.
При этом российский министр обратил внимание на резкий контраст между заявлениями 2021 года и последующей риторикой Байдена, включая призывы к «стратегическому поражению» РФ.
Ранее Лавров провёл сравнение подходов Джо Байдена и Дональда Трампа к украинскому вопросу, отмечая, что нынешняя американская администрация демонстрирует более глубокое понимание причин конфликта. Это, по его мнению, «вызывает определённый оптимизм».