Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году выражал уважение к историческим особенностям РФ. Об этом министр рассказал в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

По словам Лаврова, Байден отмечал уникальность российской модели государственности, подчёркивая, что Россия в отличие от классических империй сохраняла культурную идентичность присоединённых народов.

«Это совершенно другое государственное образование, цивилизационное в самых разных смыслах этого слова. И мы не хотим, чтобы кто-то эту монолитность, это единство подорвал», — процитировал Лавров слова бывшего американского лидера.

При этом российский министр обратил внимание на резкий контраст между заявлениями 2021 года и последующей риторикой Байдена, включая призывы к «стратегическому поражению» РФ.