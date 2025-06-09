Лавров: Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически

Достижения, полученные в ходе специальной военной операции, в будущем обретут форму юридически закреплённых документов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме «Будущее 2050».

«Рано или поздно то, что достигнуто на земле, будет зафиксировано в виде правовых документов. Этим займутся дипломаты — разумеется, в тесной связке с военными. Наша позиция чёткая: мы понимаем, за что сражаемся — как на фронте, так и на дипломатическом, экономическом и идеологическом направлениях», — подчеркнул он.