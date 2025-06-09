Лавров: Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически
Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России
Достижения, полученные в ходе специальной военной операции, в будущем обретут форму юридически закреплённых документов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме «Будущее 2050».
«Рано или поздно то, что достигнуто на земле, будет зафиксировано в виде правовых документов. Этим займутся дипломаты — разумеется, в тесной связке с военными. Наша позиция чёткая: мы понимаем, за что сражаемся — как на фронте, так и на дипломатическом, экономическом и идеологическом направлениях», — подчеркнул он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры предпочтительнее боевых действий, но для успешного урегулирования конфликта на Украине важно устранить его первопричины. Дипломат отметил, что Россия многие годы до начала СВО и после предлагала и продолжает предлагать Киеву решать все проблемы, которые с каждым годом усугубляются, с помощью диалога и дипломатии.