Путин разрешил использовать все средства для достижения целей СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил согласие с тем, что для достижения поставленных целей специальной военной операции необходимо использовать все доступные методы, включая ведение переговоров, и при этом не реагировать на провокационные действия.

В ходе совещания с членами правительства министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу государства о результатах второго раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле. Лавров подчеркнул, что, несмотря на появление в последние дни новых крупных и преступных провокаций, нацеленных на срыв диалога, крайне важно не поддаваться их влиянию. По мнению дипломата, для достижения поставленных целей надо задействовать все средства, одним из которых являются и переговоры.

«Я с этим согласен», — сказал глава государства.