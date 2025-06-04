Путин разрешил использовать все средства для достижения целей СВО
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил согласие с тем, что для достижения поставленных целей специальной военной операции необходимо использовать все доступные методы, включая ведение переговоров, и при этом не реагировать на провокационные действия.
В ходе совещания с членами правительства министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу государства о результатах второго раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле. Лавров подчеркнул, что, несмотря на появление в последние дни новых крупных и преступных провокаций, нацеленных на срыв диалога, крайне важно не поддаваться их влиянию. По мнению дипломата, для достижения поставленных целей надо задействовать все средства, одним из которых являются и переговоры.
«Я с этим согласен», — сказал глава государства.
Напомним, что Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи с членами правительства РФ. Ранее в Кремле говорили, что для России более предпочтительным является именно дипломатический путь для достижения целей спецоперации.