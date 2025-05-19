В Кремле назвали предпочтительные средства для достижения целей СВО

Россия отдаёт предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта на Украине для достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Ранее стало известно, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится 19 мая в 17:00 по мск. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами.