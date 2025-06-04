Лавров назвал грубой ошибкой отказ Зеленского от паузы для сбора тел погибших

Глава МИД России Сергей Лавров назвал грубейшей ошибкой отказ Владимира Зеленского от предложения Москвы о краткой гуманитарной паузе на линии боевого соприкосновения.

«Речь шла о двух-трёхдневной остановке боевых действий на отдельных участках ЛБС, чтобы забрать тела погибших и, возможно, оказать помощь раненым. Категоричный и грубый отказ Зеленского от этого предложения, на мой взгляд, — серьёзная ошибка киевского режима», — заявил Лавров на совещании с членами правительства 4 июня.