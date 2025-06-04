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Регион
4 июня, 14:06

Лавров назвал грубой ошибкой отказ Зеленского от паузы для сбора тел погибших

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал грубейшей ошибкой отказ Владимира Зеленского от предложения Москвы о краткой гуманитарной паузе на линии боевого соприкосновения.

«Речь шла о двух-трёхдневной остановке боевых действий на отдельных участках ЛБС, чтобы забрать тела погибших и, возможно, оказать помощь раненым. Категоричный и грубый отказ Зеленского от этого предложения, на мой взгляд, — серьёзная ошибка киевского режима», — заявил Лавров на совещании с членами правительства 4 июня.

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Напомним, что по итогам переговоров в Стамбуле Россия предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня, чтобы была возможность забрать тела погибших. Владимир Зеленский в хамской манере отверг предложение российской делегации. В интервью украинским СМИ он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной — необходимо полное прекращение боевых действий.

Марина Фещенко
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