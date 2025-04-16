«Смелость идиота»: Решение Зеленского о мобилизации объясняется желанием показать Трампу фигу

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, ускоренное голосование о продлении военного положения — всего за три недели до окончания предыдущего срока — было необходимо Зеленскому, чтобы символически показать «фигу» президенту США Дональду Трампу. Таким образом, экс-юморист продемонстрировал, что хозяину Белого дома не удалось выполнить свои обещания по установлению мира между Украиной и Россией в течение ста дней его президентства.

«В своё время он уже дёргал и пинал спящего медведя. Чем это закончилось — общеизвестно. Теперь он решил пощипать перья белоголового орлана? Может, кому-то это кажется смелым. Но, по-моему, это «смелость» идиота, готового на спор помочиться на высоковольтный кабель», — отметил политолог.

Напомним, 16 апреля Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа. Владимир Зеленский представил проект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года. Депутаты выступили почти единогласно — 357 за и один против. Ранее экс-лидер Украины Пётр Порошенко* выразил мнение, что военное положение используется для узурпации власти в стране.