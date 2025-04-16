Единство ради геноцида: Нардеп ужаснулся из-за продления мобилизации на Украине
Нардеп Дмитрук назвал продление мобилизации геноцидом украинского народа
Воинское кладбище на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom
Депутат Рады Артём Дмитрук назвал решение о продлении мобилизации на Украине геноцидом. Об этом он написал в социальных сетях.
«Единство ради геноцида украинского народа», — сказал парламентарий, комментируя 357 голосов в поддержку решения Рады.
Напомним, сегодня в Верховной раде проголосовали за проект Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Депутаты выступили почти единогласно — 357 за и один против. Продление действует 90 дней: с 9 мая по 6 августа 2025 года.