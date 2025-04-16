Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 14:37

Единство ради геноцида: Нардеп ужаснулся из-за продления мобилизации на Украине

Нардеп Дмитрук назвал продление мобилизации геноцидом украинского народа

Воинское кладбище на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Воинское кладбище на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Депутат Рады Артём Дмитрук назвал решение о продлении мобилизации на Украине геноцидом. Об этом он написал в социальных сетях.

«Единство ради геноцида украинского народа», — сказал парламентарий, комментируя 357 голосов в поддержку решения Рады.

«Исключительный» случай: На Украине отменили приказ о мобилизации, но есть нюанс
«Исключительный» случай: На Украине отменили приказ о мобилизации, но есть нюанс

Напомним, сегодня в Верховной раде проголосовали за проект Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Депутаты выступили почти единогласно — 357 за и один против. Продление действует 90 дней: с 9 мая по 6 августа 2025 года.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar