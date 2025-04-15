«Исключительный» случай: На Украине отменили приказ о мобилизации, но есть нюанс
Страна.ua: На Украине зафиксировали случай отмены приказа о мобилизации в ВСУ
Военный билет и форма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq
На Украине произошёл исключительный случай: был отменён приказ о мобилизации в ряды ВСУ. О ситуации сообщает издание «Страна.ua».
Речь идёт о бывшем руководителе Налоговой службы Украины Романе Насирове. Он, несмотря на коррупционное обвинение и нахождение на этапе судебных прений, был призван в бригаду охраны Генштаба ВСУ. Однако вскоре после зачисления Насырова в списки личного состава командир части был вынужден отменить приказ о мобилизации чиновника.
Этот случай вызвал резонанс на фоне многочисленных сообщений о проблемах с отменой мобилизации для рядовых украинцев. Как отмечает экс-военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем, обычные граждане с документально подтверждёнными заболеваниями месяцами пытаются доказать незаконность своей мобилизации, но их призывные предписания редко отменяют.
Ранее замруководителя центра рекрутинга теробороны Незалежной призвал украинцев «закрыть ротики» и не высказываться насчёт мобилизации и демобилизации. Также представитель самого демократического государства на постсоветском пространстве заявил, что служить должен каждый гражданин и эту мысль необходимо донести до общества. А ещё в тот же день стало известно, что украинскую журналистку приговорили к пяти годам тюрьмы за съёмку принудительной мобилизации в Черновцах.