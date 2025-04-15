«Исключительный» случай: На Украине отменили приказ о мобилизации, но есть нюанс

На Украине произошёл исключительный случай: был отменён приказ о мобилизации в ряды ВСУ. О ситуации сообщает издание «Страна.ua».

Речь идёт о бывшем руководителе Налоговой службы Украины Романе Насирове. Он, несмотря на коррупционное обвинение и нахождение на этапе судебных прений, был призван в бригаду охраны Генштаба ВСУ. Однако вскоре после зачисления Насырова в списки личного состава командир части был вынужден отменить приказ о мобилизации чиновника.