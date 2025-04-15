Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 13:55

«Исключительный» случай: На Украине отменили приказ о мобилизации, но есть нюанс

Страна.ua: На Украине зафиксировали случай отмены приказа о мобилизации в ВСУ

Военный билет и форма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Военный билет и форма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

На Украине произошёл исключительный случай: был отменён приказ о мобилизации в ряды ВСУ. О ситуации сообщает издание «Страна.ua».

Речь идёт о бывшем руководителе Налоговой службы Украины Романе Насирове. Он, несмотря на коррупционное обвинение и нахождение на этапе судебных прений, был призван в бригаду охраны Генштаба ВСУ. Однако вскоре после зачисления Насырова в списки личного состава командир части был вынужден отменить приказ о мобилизации чиновника.

Этот случай вызвал резонанс на фоне многочисленных сообщений о проблемах с отменой мобилизации для рядовых украинцев. Как отмечает экс-военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем, обычные граждане с документально подтверждёнными заболеваниями месяцами пытаются доказать незаконность своей мобилизации, но их призывные предписания редко отменяют.

«Тотальная бусификация»: В Раде заявили о провале мобилизации на Украине
«Тотальная бусификация»: В Раде заявили о провале мобилизации на Украине

Ранее замруководителя центра рекрутинга теробороны Незалежной призвал украинцев «закрыть ротики» и не высказываться насчёт мобилизации и демобилизации. Также представитель самого демократического государства на постсоветском пространстве заявил, что служить должен каждый гражданин и эту мысль необходимо донести до общества. А ещё в тот же день стало известно, что украинскую журналистку приговорили к пяти годам тюрьмы за съёмку принудительной мобилизации в Черновцах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar