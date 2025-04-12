Украинскую журналистку посадили на 5 лет за видео принудительной мобилизации

Украинскую журналистку из города Черновцы, которая работала на два местных издания, приговорили к пяти годам лишения свободы. Причина — снятое видео с кадрами принудительной мобилизации. Суд заявил, что женщина не имела права снимать на камеру военный объект — областной сборный пункт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Видеозапись с названием «спасаем парня» была опубликована в Тик-Токе и собрала 8,6 тысячи просмотров. Через некоторое время видео было удалено. Женщину задержали в августе 2024 года. Её адвокат настаивает, что журналистка снимала не военный объект, а возможное нарушение прав человека. Кроме того, ролик не содержал прямых координат. Однако суд первой инстанции признал её виновной, а апелляционный суд подтвердил этот приговор.