Украинскую журналистку посадили на 5 лет за видео принудительной мобилизации
Украинскую журналистку из города Черновцы, которая работала на два местных издания, приговорили к пяти годам лишения свободы. Причина — снятое видео с кадрами принудительной мобилизации. Суд заявил, что женщина не имела права снимать на камеру военный объект — областной сборный пункт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Видеозапись с названием «спасаем парня» была опубликована в Тик-Токе и собрала 8,6 тысячи просмотров. Через некоторое время видео было удалено. Женщину задержали в августе 2024 года. Её адвокат настаивает, что журналистка снимала не военный объект, а возможное нарушение прав человека. Кроме того, ролик не содержал прямых координат. Однако суд первой инстанции признал её виновной, а апелляционный суд подтвердил этот приговор.
Напомним, что сегодня на Украине заявили о возможной мобилизации 18-летних. Командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков заявил, что это следовало сделать уже давно, не обращая внимания на интересы граждан. Сейчас граждане возрастом от 18 до 24 лет не подлежат призыву, но могут заключить контракт на добровольной основе.
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