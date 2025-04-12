Командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков заявил, что Украине «придется» расширить мобилизацию, охватив граждан страны, достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Я, к огромному сожалению, твёрдо убеждён, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придётся столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнём их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать ещё вчера», — заявил Крутков.

Он также уверен, что с самого начала украинского конфликта Киеву нужно было проводить полную мобилизацию, не обращая внимание на интересы граждан.