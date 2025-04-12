«Нужно было это сделать ещё вчера»: В ВСУ заявили, что будут мобилизовывать 18-летних
Командир ВСУ Крутков: Украине придётся начать мобилизацию 18-летних граждан
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Командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков заявил, что Украине «придется» расширить мобилизацию, охватив граждан страны, достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Я, к огромному сожалению, твёрдо убеждён, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придётся столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнём их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать ещё вчера», — заявил Крутков.
Он также уверен, что с самого начала украинского конфликта Киеву нужно было проводить полную мобилизацию, не обращая внимание на интересы граждан.
Напомним, что в настоящее время на Украине граждане в возрасте от 18 до 24 лет не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Вместо этого их активно призывают подписывать «молодёжные контракты» на добровольной основе. Всем желающим вступить в ряды ВСУ обещают выплатить миллион гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) в три этапа: пятую часть сразу, а оставшуюся сумму — в течение службы. Контракт заключается на один год, после чего тем, кто выживет, предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.