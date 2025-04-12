Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине. Он назвал её «тотальной бусификацией», намекая на то, что сотрудники ТЦК силой усаживали призывников в микроавтобусы («бусики») и отвозили в военкоматы.

«Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили её в тотальную бусификацию. И теперь ещё и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?» — написал нардеп в своих социальных сетях.

По словам Гончаренко*, тема мобилизации замалчивается, несмотря на существующую вопиющую несправедливость. Он отметил, что одни украинские военные уже третий год находятся на передовой без возможности вернуться домой, в то время как другие даже не получили повестки. В связи с этим он предложил расформировать военкоматы. Нардеп добавил, что служба должна иметь чёткие сроки и не превращаться в «рабство», подчеркивая необходимость справедливого подхода к мобилизации и службе в армии.

Напомним, что ранее замглавы центра рекрутинга ВСУ Игорь Швайка потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему мобилизации. По его словам, демобилизация украинских военных станет возможной лишь после завершения военного конфликта, когда одна из сторон признает поражение.