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10 июня, 07:49

«Это кастрюля!» В боях на Украине опозорился «‎непобедимый» британский танк Challenger

Глава «Ростеха» назвал кастрюлей британский танк Challenger за провалы в бою

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Великобритания сильно переоценивает качество и подготовку своей военной техники. Так, например, английский танк Challenger больше напоминает кастрюлю, которая вряд ли осилит выполнение серьёзного боевого задания. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

«Хотелось бы ещё взглянуть на британский «Челленджер», скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это «кастрюля», не очень пригодная к реальным боям», — подчеркнул он, оценив, «успехи» хвалёной боевой техники.

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Ранее аналитики американского издания 19FortyFive пришли к выводу, что в гипотетическом противостоянии российский танк Т-90 превзойдёт британский Challenger 3 по ряду параметров. Также эксперты высоко оценили боевой опыт российской машины, тогда как британец его не имеет.

Татьяна Миссуми
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