«Это кастрюля!» В боях на Украине опозорился «‎непобедимый» британский танк Challenger

Великобритания сильно переоценивает качество и подготовку своей военной техники. Так, например, английский танк Challenger больше напоминает кастрюлю, которая вряд ли осилит выполнение серьёзного боевого задания. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

«Хотелось бы ещё взглянуть на британский «Челленджер», скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это «кастрюля», не очень пригодная к реальным боям», — подчеркнул он, оценив, «успехи» хвалёной боевой техники.