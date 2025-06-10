«Это кастрюля!» В боях на Украине опозорился «непобедимый» британский танк Challenger
Глава «Ростеха» назвал кастрюлей британский танк Challenger за провалы в бою
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Великобритания сильно переоценивает качество и подготовку своей военной техники. Так, например, английский танк Challenger больше напоминает кастрюлю, которая вряд ли осилит выполнение серьёзного боевого задания. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».
«Хотелось бы ещё взглянуть на британский «Челленджер», скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это «кастрюля», не очень пригодная к реальным боям», — подчеркнул он, оценив, «успехи» хвалёной боевой техники.
Ранее аналитики американского издания 19FortyFive пришли к выводу, что в гипотетическом противостоянии российский танк Т-90 превзойдёт британский Challenger 3 по ряду параметров. Также эксперты высоко оценили боевой опыт российской машины, тогда как британец его не имеет.