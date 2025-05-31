Пентагон выделит свыше $1 млрд на разработку оружия быстрого глобального удара

Министерство обороны США выделило специализирующейся на вооружении компании Lockheed Martin Space свыше 1 миллиарда долларов на разработку программы «Быстрый глобальный удар». Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Из опубликованных материалов следует, что в рамках соглашения будут осуществляться работы по управлению программой, инженерному проектированию, объединению различных систем, а также закупке материалов и оборудования, требуемых для производства ракет и пусковых платформ.

Контракт предусматривает выполнение работ в следующих городах: Денвер (Колорадо), Хантсвилл (Алабама), Саннивэйл (Калифорния) и Титусвилл (Флорида), а также в других местах. Срок завершения контракта – 31 августа 2028 года. На первом этапе из бюджета армии США на НИОКР в 2024 и 2025 финансовых годах будет выделено 140 миллионов долларов США.