Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS

Американское министерство обороны заключило контракт с гигантом оборонной промышленности Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Столь масштабное соглашение предусматривает поставку современных РСЗО, которые считаются одними из самых передовых в мире.

По официальной информации Пентагона, вопрос о месте проведения работ и условиях финансирования будет определён для каждого конкретного заказа отдельно. А вот срок выполнения уже известен – завершить все работы планируют к 31 мая 2027 года.