Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS
РСЗО HIMARS. Обложка © Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Nathan Clark/Released
Американское министерство обороны заключило контракт с гигантом оборонной промышленности Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Столь масштабное соглашение предусматривает поставку современных РСЗО, которые считаются одними из самых передовых в мире.
По официальной информации Пентагона, вопрос о месте проведения работ и условиях финансирования будет определён для каждого конкретного заказа отдельно. А вот срок выполнения уже известен – завершить все работы планируют к 31 мая 2027 года.
В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что США активно модернизируют свои вооружённые силы и вкладывают серьёзные средства в развитие передовых технологий.
Ранее Life.ru писал, что Пентагон выделил более 18 миллиардов долларов на новые атомные подлодки типа «Вирджиния». В то же время Минобороны США хочет сократить присутствие американского контингента в Европе – из восточноевропейских стран в ближайшее время могут вывести 10 тысяч солдат.