США могут вывести тысячи американских солдат из Восточной Европы

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тысяч американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Согласно информации шести американских и европейских чиновников, знакомых с данной ситуацией, высокопоставленные представители Минобороны США обсуждают предложение о выводе указанного количества военнослужащих из Румынии и Польши. NBC отмечает, что такой шаг вызывает беспокойство как в Европе, так и в США, поскольку может «придавать смелости» президенту России Владимиру Путину.

Телеканал также напоминает, что в 2022 году бывший президент США Джо Байден отправил 20 тысяч американских военных в Европу для усиления обороны стран, соседствующих с Украиной.