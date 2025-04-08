США могут вывести тысячи американских солдат из Восточной Европы
NBC: Пентагон обсуждает вывод 10 тысяч американских солдат из Восточной Европы
Американские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тысяч американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Согласно информации шести американских и европейских чиновников, знакомых с данной ситуацией, высокопоставленные представители Минобороны США обсуждают предложение о выводе указанного количества военнослужащих из Румынии и Польши. NBC отмечает, что такой шаг вызывает беспокойство как в Европе, так и в США, поскольку может «придавать смелости» президенту России Владимиру Путину.
Телеканал также напоминает, что в 2022 году бывший президент США Джо Байден отправил 20 тысяч американских военных в Европу для усиления обороны стран, соседствующих с Украиной.
Ранее сообщалось, что американские разведывательные дроны разместят на военной базе в Окинаве. В МИД Японии отметили, что это позволит улучшить возможности сбора информации в районе отдалённых островов, омываемых Южно-Китайским морем.