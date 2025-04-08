Американские разведывательные дроны разместят на военной базе в Окинаве

На южном японском острове Окинава в течение неограниченного количества времени будут содержаться беспилотники MQ-4C Triton, принадлежащие ВВС США. Об этом сообщили в Министерстве обороны Японии.

Уточняется, что это позволит улучшить возможности сбора информации в районе отдалённых японских островов, омываемых Южно-Китайским морем. Ранее данные дроны уже размещались на Окинаве в период с мая по октябрь прошлого года. Однако тогда они использовались в зоне Тайваня.

Размеры беспилотников MQ-4C Triton достигают примерно 15 метров в длину с размахом крыльев почти 40 метров. Они также являются энергоёмкими, потому могут обрабатывать данные с высоты более 18 тысяч метров в течение 24 часов. Напомним, на данный момент на Окинаве функционирует база Кадэна — крупнейший объект американских ВВС за пределами США.