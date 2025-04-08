Американские разведывательные дроны разместят на военной базе в Окинаве
МО Японии: Разведывательные дроны MQ-4C Triton США разместят на острове Окинава
Государственный флаг Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography
На южном японском острове Окинава в течение неограниченного количества времени будут содержаться беспилотники MQ-4C Triton, принадлежащие ВВС США. Об этом сообщили в Министерстве обороны Японии.
Уточняется, что это позволит улучшить возможности сбора информации в районе отдалённых японских островов, омываемых Южно-Китайским морем. Ранее данные дроны уже размещались на Окинаве в период с мая по октябрь прошлого года. Однако тогда они использовались в зоне Тайваня.
Размеры беспилотников MQ-4C Triton достигают примерно 15 метров в длину с размахом крыльев почти 40 метров. Они также являются энергоёмкими, потому могут обрабатывать данные с высоты более 18 тысяч метров в течение 24 часов. Напомним, на данный момент на Окинаве функционирует база Кадэна — крупнейший объект американских ВВС за пределами США.
А ранее Life.ru сообщал, что США провели военные учения совместно с Южной Кореей. Целью ежегодных учений Freedom Shield («Щит свободы») вновь стало усиление совместной обороны на фоне «угроз» со стороны Северной Кореи. При этом, как уточняется, военные временно отказались от использования боевых снарядов, после того как южнокорейские ВВС по ошибке нанесли удар по городу Пхочхон, ранив гражданских.