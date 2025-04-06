Британия и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

В сообщении также отмечается, что испытание способствовало подготовке прототипа гиперзвукового оружия, создание которого намечено на 2030 год. На данный момент было проведено 233 успешных испытания, на которые было затрачено шесть недель. В этих испытаниях принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные компании.