Британия и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
Британский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow
В Великобритании успешно завершились совместные с США испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Об этом следует из заявления британского Минобороны.
«Британские учёные завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США», — говорится в релизе.
В сообщении также отмечается, что испытание способствовало подготовке прототипа гиперзвукового оружия, создание которого намечено на 2030 год. На данный момент было проведено 233 успешных испытания, на которые было затрачено шесть недель. В этих испытаниях принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные компании.
А ранее Life.ru сообщал, что российские специалисты разработали систему, способную противодействовать беспилотникам на базе сфокусированного лазерного излучения. Прототип работает абсолютно бесшумно.