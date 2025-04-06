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6 апреля, 10:48

Британия и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

Британский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Британский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

В Великобритании успешно завершились совместные с США испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Об этом следует из заявления британского Минобороны.

«Британские учёные завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США», — говорится в релизе.

В сообщении также отмечается, что испытание способствовало подготовке прототипа гиперзвукового оружия, создание которого намечено на 2030 год. На данный момент было проведено 233 успешных испытания, на которые было затрачено шесть недель. В этих испытаниях принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные компании.

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Мария Любицкая
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