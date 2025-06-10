Поколение Альфа составило «манифест» с непреложными условиями для работы
Эксперт Зеленкова: Поколение Альфа не хочет работать без кондиционера и Wi-Fi
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Представители поколения Альфа, родившиеся после 2010 года, предъявляют особые требования к условиям труда во время подработки. HR бизнес-партнёр коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова рассказала Агентству городских новостей «Москва», что молодёжь отказывается работать в офисах, где нет кондиционера и Wi-Fi.
«В этом году мы сталкиваемся с новой, неоднозначной тенденцией. Некоторые работодатели, особенно в массовом сегменте, всё чаще жалуются, что подростки отказываются работать без Wi-Fi и кондиционера. Это говорит о смене парадигмы: труд больше не воспринимается как «вынужденная тяжесть», а скорее как «сервис», который должен соответствовать личным ожиданиям», – объяснила Зеленкова.
Кроме того, для людей этого поколения важно, чтобы работа была увлекательной и давала им возможность почувствовать себя независимыми.
Ранее Life.ru рассказал, что на рабочем месте могут запретить пить чай. Сотрудников лишать этого великого удовольствия с чашечкой и печеньками. Полное право на запрет, которое касается правил поведения в офисе, есть у работодателя. Данное ограничение будет уместно в том случае, если работники могут покидать свои рабочие места во время обеда.