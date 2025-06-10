Поколение Альфа составило «‎манифест» с непреложными условиями для работы

Представители поколения Альфа, родившиеся после 2010 года, предъявляют особые требования к условиям труда во время подработки. HR бизнес-партнёр коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова рассказала Агентству городских новостей «Москва», что молодёжь отказывается работать в офисах, где нет кондиционера и Wi-Fi.

«В этом году мы сталкиваемся с новой, неоднозначной тенденцией. Некоторые работодатели, особенно в массовом сегменте, всё чаще жалуются, что подростки отказываются работать без Wi-Fi и кондиционера. Это говорит о смене парадигмы: труд больше не воспринимается как «вынужденная тяжесть», а скорее как «сервис», который должен соответствовать личным ожиданиям», – объяснила Зеленкова.

Кроме того, для людей этого поколения важно, чтобы работа была увлекательной и давала им возможность почувствовать себя независимыми.