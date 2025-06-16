Фальшивые дети для льготной ипотеки: кто в России покупает поддельные свидетельства о рождении Из-за высоких ставок на ипотеку в Сети подскочили спрос и предложения на покупку фальшивого свидетельства о рождении ребёнка, дающего право на льготный кредит. Кто продаёт подделки и что будет, если их купить, — в расследовании Life.ru. 15 июня, 21:15 В России на чёрном рынке поддельных документов теперь востребованы свидетельства о рождении детей. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear, © Wikipedia / Olika9108

Семейная ипотека для бездетных клиентов

После «золотого» ипотечного бума с господдержкой, который начался в 2020 году и закончился в июле 2024 года, у российских застройщиков наступили тяжёлые времена. Ипотека дорогая, клиентов мало, количество сделок сократилось, новостройки «зависли». В этой ситуации все методы хороши, включая махинации. Одна из схем — «семейная ипотека» для бездетных.

Семейная ипотека с господдержкой появилась в России ещё в 2018 году. Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке — 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. Учитывая актуальные ставки в 30%, можно сэкономить миллион или более рублей. Льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть ребёнок в возрасте до 6 лет включительно. Если раньше эта программа распространялась только на новостройки, то с 1 апреля 2025 года разрешили покупать и жильё на вторичном рынке. Одним из ключевых документов для оформления семейной ипотеки является свидетельство о рождении ребёнка. Именно поэтому оно стало востребованным товаром.

Риелтор из Краснодара Марина Маньянова столкнулась с непристойным предложением от одного из местных застройщиков: он предложил её клиентам купить за 50 тысяч рублей свидетельство о рождении несуществующего ребёнка, чтобы оформить льготную ипотеку. Опытный риелтор сразу поняла, чем это может грозить.

— Хочешь сесть от трёх до пяти лет? Тогда воспользуйся предложением, — предостерегает подписчиков Марина. — На самом деле это реальная возможность поехать в Сибирь валить деревья. Люди не понимают, говорят, ну, банк там не заметил, всё прокатило. Действительно, банк не сильно смотрит, но потом выданную субсидию будет проверять Дом.рф (госструктура. — Прим. авт.), и он запросит документы в ЗАГСе, а ребёнка не существует просто.

Дальше, по словам риелтора, будет всё зависеть от службы безопасности банка: либо заявят в полицию, либо откатывают сделку, либо и то и другое.

Аферисты предлагают помощь в оформлении семейной ипотеки даже для тех, кто не подходит под условия. Фото © VK / Чёрный список Питер | Санкт-Петербург

Марина Маньянова не единственная, кто сталкивался с этим. В Сети можно найти много случаев. Похоже, некоторые недобросовестные застройщики готовы привлекать покупателей любым способом. Часто они не напрямую предлагают такие специфические услуги, а дают телефончик того, кто может помочь.

Рынок поддельных свидетельств о рождении

Судя по поисковой выдаче, каждые двенадцать часов в русскоязычном сегменте Интернета индексируются один-два новых сайта, где продаются поддельные документы и справки, включая свидетельства о рождении несуществующего ребёнка. Роскомнадзор блокирует подобные ресурсы ежегодно тысячами, но что толку, взамен сразу появляются другие.

В поисковой выдаче множество сайтов с предложениями поддельных свидетельств о рождении ребёнка. Фото © Соцсети

Продавцы никогда не пишут напрямую «продаём подделку»: всё осторожно и завуалированно.

— Решение купить свидетельство о рождении обосновано всегда, когда его нет. Наши сотрудники сделают всё быстро. Мы используем только бланки государственного образца со всеми требуемыми защитными знаками. Изготовленные нами документы проходят все проверки, — от сайта к сайту примерно один и тот же текст.

А вот цены варьируются. За одно свидетельство о рождении просят от 16 до 25 тысяч рублей. Однако стоимость зависит не от бланка, он может быть хоть образца прошлого века, а от качества исполнения подделки.

Многие продавцы при заявке сразу просят указать личные данные: ФИО, даты рождения и регистрации лжеродителей.













Мастера подделок

Набираю по телефону, указанному на сайте, сначала никто не берёт, но потом перезванивают.

— Тот, кто вам говорит, что свидетельство будет проведено через госструктуры, а несуществующий ребёнок зарегистрирован по-настоящему, откровенно лжёт. Я не хочу, чтобы у моих клиентов были проблемы с законом, и предупреждаю об этом сразу. Наши свидетельства обладают нужными реквизитами, наполнены правильными цифрами и выглядят как настоящие, но они не пройдут дотошную проверку при получении маткапитала или оформлении ипотеки. Если честно, иногда наших клиентов это не смущает. Вчера мужчина купил для получения маткапитала, несмотря на моё предупреждение, — сразу заявила женщина на том конце провода корреспонденту Life.ru.

При этом поверхностную проверку, например в банке, поддельное свидетельство может пройти. На нём даже будет QR-код, ведущий не на настоящий сайт, но с необходимой информацией.

Схема покупки такая: клиент оставляет данные, ему высылают макет документа, он одобряет и выплачивает предоплату 20% от стоимости. Изготовление занимает до пары дней, а доставят в любой город России курьером.

Корреспондент Life.ru набрал по телефонам из других сайтов. Не все продавцы были так же честны. Каждый второй утверждает, что его свидетельства проведены через ЗАГС, МФЦ и якобы пройдут любую проверку.

Судя по всему, изучение номеров телефонов, по которым продают поддельные документы, ничего не даст. Складывается ощущение, что сим-карты оформлены на левых, ничего не подозревающих людей либо маргиналов.





Незаконный материнский капитал

Поддельные свидетельства о рождении детей используют не только для оформления семейной ипотеки. Они востребованы у мошенников, оформляющих материнский капитал. В 2024 году МВД зафиксировало свыше 700 подобных эпизодов и привлекло к уголовной ответственности свыше 200 человек. Судя по новостной ленте, некоторые отделались условными сроками, другие сели в тюрьму. Ущерб государству оценивается в более чем 1 млрд рублей.

«Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рождённых вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах РФ. По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — сообщило МВД.

Помимо подделок, мошенники нашли способ получать и легальные документы. Через МФЦ они оформляли свидетельства о рождении несуществующих детей, якобы рождённых вне стен медучреждений при свидетелях. Такие схемы распространены в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, КБР. Силовики возбуждают против аферистов уголовные дела о мошенничестве.

Что грозит за использование поддельных свидетельств о рождении

Сотни россиян бросятся подделывать документы ради ипотеки, в лучшем случае они окажутся ни с чем, в худшем — на скамье подсудимых. Эксперты говорят, что участники этой схемы рискуют не только отправиться в колонию, но и могут потерять имущество.

— В данном случае фальшивое свидетельство о рождении ребёнка будет выступать способом хищения средств, то есть ответственность лица, купившего этот документ, будет за хищение денег у государства обманным путём, то есть по статье о мошенничестве. Если будет установлен факт такого хищения, то, помимо статьи за мошенничество, государство, а именно прокуратура, обратится в суд с гражданским иском о взыскании с лица похищенных средств. Если у человека нет денег — его имущество будет арестовано. Если же следствие установит, что изготовители фальшивых свидетельств знали, для чего оно будет использоваться, им и покупателям уже будет вменяться более тяжкий состав — мошенничество, совершённое группой лиц, — рассказал адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, в наш век цифровизации, когда в личном кабинете строго фиксируют все данные членов семьи, правда открывается очень быстро.

Вот случай из практики Ольги Ющенко, руководительницы одной из столичных юридических контор:

— Нам поступил запрос на истребование свидетельства о рождении в Комсомольске-на-Амуре с последующим проставлением апостиля в Хабаровске. Заказчику процесс показался слишком сложным, и он решил оформить экспресс-заказ в другой компании. Вскоре заказчик вернулся с новеньким дубликатом, чтобы заказать у нас апостиль. Мы берём документ в работу — и оказывается, это подделка, — рассказала Ольга Life.ru.

Юристка также обращает внимание, что свидетельство о рождении востребовано у преступников, в том числе занимающихся киднеппингом, с целью продажи детей на органы.

Сэкономить на ипотеке — желание вполне понятное, но игра с поддельными документами до добра не доводит. Да, возможно, банк не заметит подделку сразу, но когда проверка дойдёт до Дом.рф или прокуратуры, последствия будут серьёзными: от аннулирования кредита до уголовного дела и конфискации имущества. А если выяснится, что «ребёнок» был нужен не только для ипотеки, но и для других тёмных схем, срок может оказаться куда больше. Вместо льготной квартиры — судимость и долги. Вместо семейного гнезда — решётка. Стоит ли рисковать?

Авторы Пётр Егоров