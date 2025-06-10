«Мисс мира на коляске» собрала родных на день рождения и сыграла свадьбу-сюрприз с актёром «Триггера»

Известная модель и обладательница титула «Мисс мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках, Ксения Безуглова, вступила в брак. Её избранником стал актёр Георгий Перадзе, известный по сериалу «Триггер». Об этом сообщает портал «Страсти».

Церемония бракосочетания стала полной неожиданностью даже для самых близких. Ксения пригласила друзей на празднование дня рождения, но вместо привычного торжества гости оказались свидетелями романтичной свадьбы. Георгий и Ксения обменялись кольцами и трогательными признаниями, а кульминацией момента стало то, как жених бережно поднял невесту с инвалидной коляски. Среди изумлённых гостей была замечена певица Анна Седокова, которая искренне поздравила подругу с этим счастливым событием.

Ксения Безуглова, будучи беременной, оказалась прикованной к инвалидному креслу после серьёзной аварии в 2008 году. Несмотря на трудности, она сохранила ребёнка. У неё родилась дочь Таисия. До 2023 года модель состояла в браке, от которого у неё есть двое сыновей. После развода Ксения встретила Георгия Перадзе, с которым, по её собственному признанию, обрела истинное счастье.