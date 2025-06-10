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Регион
10 июня, 18:00

МВД может включить в рейтинги автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PH888

В России нужно дополнить рейтинг автошкол информацией о погибших в ДТП выпускниках, данные может собирать и передавать МВД. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов во время заседания в Госдуме. Предполагается, что изменения коснутся ст.26 закона «О безопасности дорожного движения».

«Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идёт, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей», — пояснил Зубов.

Комитет Госдумы по транспорту уже одобрил законопроект об улучшении качества обучения в автошколах. В частности предлагается поменять способы оценки эффективности курсов вождения, установить периодичность проверок, а рейтинги школ публиковать в Сети. Документ уже прошёл первое чтение.

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Ранее российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 июня. Одно из нововведений коснётся проезда по МСД. Проезд на отдельном отрезке платной дороги стал дороже. Стоимость поездки в часы пик увеличилась с 5 до 7 рублей. В столичном Дептрансе пояснили, что рост стоимости на 40% позволит оптимизировать загрузку дорожной сети.

Татьяна Миссуми
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