Видят то, чего нет: Автолюбитель рассказал, как старые камеры ДПС меняют реальность на дорогах

Старые камеры видеонаблюдения ДПС действительно могут зачастую работать со сбоями. Об этом в беседе с «Постньюс» рассказал автолюбитель Рамазан Харс, поддержавший инициативу Национального автомобильного союза (НАС) по замене камер.

При этом собеседник издания не считает, что проблема в том, что треть старых камер на российских дорогах недостаточно функциональны, чтобы фиксировать нарушения правил движения. По мнению Харса ситуация обстоит иначе: камеры могут фиксировать ситуации, которых не было.

«Проблема не только в том, что камеры старые. А в том, что они иногда дают сбои и фиксируют нарушения неточно. Сколько раз слышал истории про штрафы за 83 км/ч при реальных 60 км/ч или камеры, срабатывающие на тень от дерева или не видящие временные знаки», — подчеркнул Харс.