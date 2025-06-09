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9 июня, 19:11

Видят то, чего нет: Автолюбитель рассказал, как старые камеры ДПС меняют реальность на дорогах

Автолюбитель Харс: Старые камеры ДПС фиксируют ситуации, которых не было

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Старые камеры видеонаблюдения ДПС действительно могут зачастую работать со сбоями. Об этом в беседе с «Постньюс» рассказал автолюбитель Рамазан Харс, поддержавший инициативу Национального автомобильного союза (НАС) по замене камер.

При этом собеседник издания не считает, что проблема в том, что треть старых камер на российских дорогах недостаточно функциональны, чтобы фиксировать нарушения правил движения. По мнению Харса ситуация обстоит иначе: камеры могут фиксировать ситуации, которых не было.

«Проблема не только в том, что камеры старые. А в том, что они иногда дают сбои и фиксируют нарушения неточно. Сколько раз слышал истории про штрафы за 83 км/ч при реальных 60 км/ч или камеры, срабатывающие на тень от дерева или не видящие временные знаки», — подчеркнул Харс.

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Напомним, сегодня НАС обратился к правительству РФ с предложением по срочному обновлению системы дорожного фотовидеоконтроля. По данным союза, каждый третий из комплексов наблюдения за дорожным движением устарел и не может фиксировать нарушения на дорогах.

Юрий Лысенко
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