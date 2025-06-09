В России требуют заменить камеры «каменного века», которые не видят непристёгнутых и болтливых водителей

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал правительство срочно обновить систему дорожного фотовидеоконтроля. По оценкам, каждый третий комплекс фиксации нарушений морально устарел и неспособен выявлять современные проступки на дорогах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Изношенные камеры, эксплуатируемые более шести лет, регистрируют лишь превышение скорости и нарушение разметки. Они «слепы» к непристёгнутым ремням, разговорам по телефону за рулём и пешеходным нарушениям. Это не только снижает доверие водителей, но и препятствует планам Минфина по восьмикратному увеличению сборов от штрафов – с 6,4 до 52,8 млрд рублей.

НАС предлагает провести ревизию всех комплексов, запретить закупку оборудования старше шести лет и стимулировать регионы к их списанию, заменяя на современные аналоги. Больше половины таких «раритетов» сосредоточены в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской областях, Башкортостане и Татарстане.

Однако повсеместная замена осложнена. Новые комплексы в 3-4 раза дороже, а региональные бюджеты ограничены. Дополнительные трудности создает зависимость от санкционных зарубежных компонентов.