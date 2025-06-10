Разработчики ChatGPT рассказали, когда нейросеть вновь заработает

Сбой в работе ChatGPT продлится ещё несколько часов. Об этом объявила компания-разработчик OpenAI.

«Мы продолжаем работать над реализацией мер по устранению рисков, и сейчас мы наблюдаем восстановление API. Полное восстановление по всем перечисленным сервисам может занять ещё несколько часов. Мы продолжим предоставлять обновлённую информацию по мере достижения прогресса», — говорится в сообщении.