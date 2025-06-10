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10 июня, 18:13

Разработчики ChatGPT рассказали, когда нейросеть вновь заработает

OpenAI: ChatGPT не будет работать ещё несколько часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Сбой в работе ChatGPT продлится ещё несколько часов. Об этом объявила компания-разработчик OpenAI.

«Мы продолжаем работать над реализацией мер по устранению рисков, и сейчас мы наблюдаем восстановление API. Полное восстановление по всем перечисленным сервисам может занять ещё несколько часов. Мы продолжим предоставлять обновлённую информацию по мере достижения прогресса», — говорится в сообщении.

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Напомним, масштабный сбой в работе ChatGPT произошёл сегодня во многих странах. Большинство пользователей сообщали, что у них не открывается сайт и мобильное приложение.

Юрий Лысенко
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