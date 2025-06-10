Разработчики ChatGPT рассказали, когда нейросеть вновь заработает
OpenAI: ChatGPT не будет работать ещё несколько часов
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Сбой в работе ChatGPT продлится ещё несколько часов. Об этом объявила компания-разработчик OpenAI.
«Мы продолжаем работать над реализацией мер по устранению рисков, и сейчас мы наблюдаем восстановление API. Полное восстановление по всем перечисленным сервисам может занять ещё несколько часов. Мы продолжим предоставлять обновлённую информацию по мере достижения прогресса», — говорится в сообщении.
Напомним, масштабный сбой в работе ChatGPT произошёл сегодня во многих странах. Большинство пользователей сообщали, что у них не открывается сайт и мобильное приложение.