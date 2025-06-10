ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 19:31

«Евразийский лицей»: Кравцов анонсировал презентацию «идеальной школы» на форуме в Казани

Кравцов: Россия представит «идеальную школу» на международном форуме в Казани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michkasova Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michkasova Elena

Россия планирует представить концепцию «идеальной школы» на III международном форуме министров образования в Казани. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы предложим формирование новой системы оценки качества образования, такой суверенной оценки, которая не будет подвержена различным политическим влияниям… И у тех стран, которые присоединятся к этой оценке, к внедрению лучших практик в той или иной стране, думаю, будет большой интерес», — сказал министр на пресс-конференции перед открытием форума.

Новая образовательная модель, названная «евразийским лицеем», будет основываться на лучших традициях отечественной педагогики, в том числе советского периода. По словам Кравцова, альтернативная система оценки качества образования будет базироваться на трёх принципах: неполитизированность, актуальность, прозрачность.

Российским школьникам станут меньше задавать на дом
Российским школьникам станут меньше задавать на дом

Ранее Life.ru сообщал, что с сентября 2026 года школьники в России перейдут на единое расписание занятий. Это нововведение позволит лучше регулировать нагрузку на учителей и объём учебной программы для каждого класса.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar