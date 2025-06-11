ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 23:19

Великобритания отменит 200-летний закон о бродяжничестве

Обложка © Freepik / jcomp

Обложка © Freepik / jcomp

Правительство Великобритании решило отменить устаревший закон о бродяжничестве, который существует уже 200 лет. По нему сон на улице считается преступлением. Изменение связано с «более современным» подходом к проблеме бездомности, сообщает министерство жилищного строительства.

«Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым»,говорится на портале министерства.

Мадридский аэропорт превратился в пристанище для сотен бомжей и наркоманов
Мадридский аэропорт превратился в пристанище для сотен бомжей и наркоманов

Госорган отмечает, что это отражает актуальный подход, который включает в себя увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление устранить коренные причины бездомности. Новое законодательство направят на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частные территории.

Тем временем российские релоканты жалуются на обилие бездомных в США. Причём некоторые жители улиц ведут себя агрессивно.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • В мире
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar