Великобритания отменит 200-летний закон о бродяжничестве

Правительство Великобритании решило отменить устаревший закон о бродяжничестве, который существует уже 200 лет. По нему сон на улице считается преступлением. Изменение связано с «более современным» подходом к проблеме бездомности, сообщает министерство жилищного строительства.

«Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым», — говорится на портале министерства.

Госорган отмечает, что это отражает актуальный подход, который включает в себя увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление устранить коренные причины бездомности. Новое законодательство направят на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частные территории.