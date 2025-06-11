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11 июня, 00:04

В США признали Новгородский кремль одним из самых красивых замков мира

Журналисты CNN включили Новгородский кремль в список самых красивых замков мира

Новгородский кремль. Обложка © Telegram / Новгородский музей-заповедник

Новгородский кремль. Обложка © Telegram / Новгородский музей-заповедник

Американский телеканал CNN Travel включил Новгородский кремль в рейтинг самых впечатляющих замков планеты, поставив его в один ряд с такими знаковыми достопримечательностями, как японский замок Химэдзи, турецкий дворец Топкапы и шотландский Эдинбургский замок.

В материале подчёркивается, что хотя Московский Кремль более известен, но именно новгородская цитадель сохранила неповторимую средневековую атмосферу.

«Среди его достопримечательностей — Софийский собор с серебряными куполами, Новгородский музей и памятник «Тысячелетие России», — отметило издание.

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Ранее были проведены расчёты затрат на снос знаменитого замка Аллы Пугачёвой, расположенного в деревне Грязь. Площадь здания составляет примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Общая стоимость сноса оценивается в около 40 миллионов рублей, причём большая часть этой суммы будет направлена на вывоз строительного мусора.

Артём Гапоненко
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