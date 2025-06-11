В США признали Новгородский кремль одним из самых красивых замков мира
Журналисты CNN включили Новгородский кремль в список самых красивых замков мира
Новгородский кремль. Обложка © Telegram / Новгородский музей-заповедник
Американский телеканал CNN Travel включил Новгородский кремль в рейтинг самых впечатляющих замков планеты, поставив его в один ряд с такими знаковыми достопримечательностями, как японский замок Химэдзи, турецкий дворец Топкапы и шотландский Эдинбургский замок.
В материале подчёркивается, что хотя Московский Кремль более известен, но именно новгородская цитадель сохранила неповторимую средневековую атмосферу.
«Среди его достопримечательностей — Софийский собор с серебряными куполами, Новгородский музей и памятник «Тысячелетие России», — отметило издание.
Ранее были проведены расчёты затрат на снос знаменитого замка Аллы Пугачёвой, расположенного в деревне Грязь. Площадь здания составляет примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Общая стоимость сноса оценивается в около 40 миллионов рублей, причём большая часть этой суммы будет направлена на вывоз строительного мусора.