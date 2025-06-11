Пентагон внезапно сократил закупку истребителей F-35 у Lockheed Martin

Министерство обороны США больше не собирается в прежнем объёме закупать истребители F-35 у Lockheed Martin и вдвое сократило поставки. Согласно информации Bloomberg, вместо планировавшихся 48 самолётов Пентагон намерен приобрести лишь 24 единицы.

Подобное сокращение связано со стремлением министра обороны Пита Хегсета уменьшить бюджет на военную технику на 8% в течение пяти лет. Однако окончательное решение остаётся за Конгрессом, где Lockheed Martin имеет значительную поддержку, что может привести к пересмотру представленного плана.

По информации агентства, ВВС США планируют выделить 3,5 миллиарда долларов на закупку F-35 и дополнительно 531 миллион долларов на приобретение необходимых материалов для него. Также отмечается, что ВВС планировали закупить в общей сложности 1763 истребителя F-35A.