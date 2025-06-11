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11 июня, 08:37

ФСБ показала видео задержания директора регионального филиала «Россельхозбанка»

ЦОС ФСБ: Задержан директор орловского филиала АО «Россельхозбанк»

Сотрудники ФСБ провели задержание директора орловского филиала АО «Россельхозбанк». Он проходит подозреваемым по делу о незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержание директора орловского филиала Россельхозбанка. Видео © ЦОС ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк», причастного к превышению должностных полномочий», — заявили в ФСБ.

Сообщается, что задержанный, будучи осведомлённым о конфликте интересов клиента Россельхозбанка вокруг ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», осуществил перевод 2,4 миллиона евро по подложному соглашению в пользу сингапурской компании. Эти действия привели к финансовым потерям для Россельхозбанка в размере 167,7 миллиона рублей.

В отношении регионального руководителя возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. Он заключён под стражу.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта в многолюдном месте в Новороссийске Краснодарского края по заданию СБУ. Он доставал из тайника в лесу взрывное устройство массой 2,5 кг, в этот момент его задержали. Подозреваемый также вёл для украинских спецслужб фотосъёмку военных объектов и собирал информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Обложка © ЦОС ФСБ

Мария Любицкая
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