ФСБ показала видео задержания директора регионального филиала «Россельхозбанка»

Сотрудники ФСБ провели задержание директора орловского филиала АО «Россельхозбанк». Он проходит подозреваемым по делу о незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержание директора орловского филиала Россельхозбанка. Видео © ЦОС ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк», причастного к превышению должностных полномочий», — заявили в ФСБ.

Сообщается, что задержанный, будучи осведомлённым о конфликте интересов клиента Россельхозбанка вокруг ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», осуществил перевод 2,4 миллиона евро по подложному соглашению в пользу сингапурской компании. Эти действия привели к финансовым потерям для Россельхозбанка в размере 167,7 миллиона рублей.

В отношении регионального руководителя возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. Он заключён под стражу.