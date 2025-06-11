СК возбудил дело против Ярослава Сироткина за ЛГБТ*-активизм

Следственный комитет по Ярославской области заочно возбудил уголовное дело в отношении признанного иноагентом ЛГБТ*-активиста Ярослава Сироткина (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Постньюс» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сироткина обвиняют по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ — участие в деятельности экстремистской организации. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2024-го, находясь за пределами России, Сироткин опубликовал не менее 14 постов и видеозаписей, в которых, как считает СК, содержалась «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», а также «оправдание и вовлечение» в деятельность запрещённого движения.

В СК утверждают, что активист осознавал противоправность своих действий и намеренно стремился к наступлению общественно опасных последствий. Сироткин покинул Россию после начала специальной военной операции. В 2022 году он был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов, а позднее объявлен в розыск МВД.

А ранее в России призвали признать фембоев деструктивной субкультурой. Данное движение, в рамках которого молодые мужчины до 25 лет выражают женственность в одежде и поведении, способствует размыванию традиционных гендерных ролей, убеждены авторы инициативы.