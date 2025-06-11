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Регион
11 июня, 09:16

МИД Финляндии вызвал российского посла из-за инцидента с самолётом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Финское министерство иностранных дел вызвало российского дипломата для обсуждения предполагаемого нарушения воздушного пространства страны самолётом РФ, пишет Reuters.

Представитель министерства отметил, что временного поверенного в делах посольства России пригласили для разъяснений по этому инциденту в среду, 11 июня 2025 года.

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Ранее немецкие ВВС направили два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолёта-разведчика Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи района проведения учений НАТО. Истребители были подняты вверх по тревоге. Ил-20 не поддерживал радиосвязь.

Оксана Попова
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