МИД Финляндии вызвал российского посла из-за инцидента с самолётом

Представитель министерства отметил, что временного поверенного в делах посольства России пригласили для разъяснений по этому инциденту в среду, 11 июня 2025 года.

В Финляндии из фракции горсовета исключили депутата с русскими корнями

В Финляндии из фракции горсовета исключили депутата с русскими корнями

Ранее немецкие ВВС направили два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолёта-разведчика Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи района проведения учений НАТО. Истребители были подняты вверх по тревоге. Ил-20 не поддерживал радиосвязь.