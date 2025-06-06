Германия подняла по тревоге два истребителя из-за российского Ил-20 над Балтикой

Немецкие ВВС направили два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолёта-разведчика Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи района проведения учений НАТО. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на представителя Бундесвера.

Напомним, что НАТО в настоящее время проводит учения Baltops 2025 в Балтийском море. В манёврах участвуют около 50 кораблей из различных стран альянса. В то же время, с 27 мая российский флот также проводит запланированные учения в этом регионе, в которых задействовано 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военнослужащих. Позже стало известно, что в Балтийское море вошёл эсминец типа Arleigh Burke, оснащённый ракетами Tomahawk, способными достигать целей вплоть до Урала.