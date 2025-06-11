Таможенники остановили на границе России доверху набитую дронами фуру и передали их на СВО

Таможенники обнаружили дроны в грузовом отсеке фуры, перевозившей товары народного потребления. У водителя не оказалось документов, подтверждающих законность их ввоза. Беспилотники изъяли и отправили на нужды СВО. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Таможенники передали 75 квадрокоптеров на 66 миллионов рублей для нужд СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

Министерству обороны передали 75 квадрокоптеров и восемь пультов управления. Общая стоимость этого высокотехнологичного оборудования превышает 65,7 миллиона рублей. После изъятия товаров и решения суда о передаче их в федеральную собственность, таможня организовала передачу квадрокоптеров представителям министерства.