Таможенники остановили на границе России доверху набитую дронами фуру и передали их на СВО
Таможенники конфисковали 75 дронов на 66 млн рублей и передали их Минобороны
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Таможенники обнаружили дроны в грузовом отсеке фуры, перевозившей товары народного потребления. У водителя не оказалось документов, подтверждающих законность их ввоза. Беспилотники изъяли и отправили на нужды СВО. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Таможенники передали 75 квадрокоптеров на 66 миллионов рублей для нужд СВО. Видео © Предоставлено Life.ru
Министерству обороны передали 75 квадрокоптеров и восемь пультов управления. Общая стоимость этого высокотехнологичного оборудования превышает 65,7 миллиона рублей. После изъятия товаров и решения суда о передаче их в федеральную собственность, таможня организовала передачу квадрокоптеров представителям министерства.
Напомним, что 1 июня Украина внезапно ударила беспилотниками по российским военным аэродромам в пяти регионах страны. БПЛА тайно доставили на фурах, а затем запустили дистанционно. Life.ru публиковал кадры вылета дронов из кузовов. Оказавшиеся рядом сибирские дальнобойщики бросали во взлетающие беспилотники камни.