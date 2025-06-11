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11 июня, 11:17

Трое рецидивистов хотели совершить теракт на Кубани в обмен на крипту

В Краснодаре задержали троих поджигателей релейного шкафа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

В Краснодаре трое мужчин в возрасте 24-25 лет планировали совершить теракт. Они пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях, но их задержали полицейские. Все злоумышленники уже имели проблемы с законом. К счастью, их действия не привели к сбою движения поездов. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции по ЮФО.

Инцидент был зафиксирован вблизи станции «Краснодар-2». Злоумышленники признались, что получили предложение о «заработке» через мессенджер от неизвестного лица и согласились на преступление за денежное вознаграждение, которое должно было быть переведено через криптовалютный кошелёк. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Данный вид преступления может повлечь наказание до 20 лет лишения свободы.

В Приморье пресечена диверсия на железной дороге с участием двух подростков
В Приморье пресечена диверсия на железной дороге с участием двух подростков

Ранее в Новгородской области задержали агента Киева при попытке подрыва авто ветерана СВО. Он оказался гражданином Украины, который действовал по заданию киевских спецслужб. ФСБ отмечает, что украинские спецслужбы всё чаще используют Telegram и WhatsApp для вербовки людей в целях проведения диверсий и разведывательной деятельности.

Полина Никифорова
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