Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе

С 27 октября по 1 ноября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Об этом рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов в беседе с «Прайм».

Выходной день будет сдвинут с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Однако после продолжительной трудовой недели россияне смогут отдохнуть три дня — с воскресенья, 2 ноября по вторник, 4 ноября в связи с государственным праздником День народного единства.

«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — сказала Захаренкова.

Тем, кто хочет сократить рабочую неделю, эксперт советовала взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счёт. Но если сотрудник решил отдохнуть вне указанных дат в графике, то этот вопрос следует согласовать с работодателем, который имеет право отказать. Также согласие начальства требуется при отпуске за свой счёт.

При этом некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск по заявлению без сохранения зарплаты. В частности, к ним относятся работающие пенсионеры, инвалиды и другие.

Сократить неделю смогут и те, кто по просьбе начальства выходил на смену в выходной. И вместо оплаты специалист может выбрать отгул.