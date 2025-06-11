«Снайпер» с рынка подстрелил тренера на матче по хоккею, отгоняя пернатых воришек от товара
В Екатеринбурге продавец ягод подстрелил тренера на матче по хоккею на траве
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В Екатеринбурге во время матча чемпионата России по хоккею на траве произошёл инцидент. Продавец клубники, защищая свой товар от пернатых воришек, открыл огонь из пневматического оружия, но вместо птицы угодил прямо в ногу помощнику тренера ХК «Динамо-Строитель». Об этом пишет Mash на спорте.
Пострадавший, снимавший игру с вышки у ДИВСа, получил ранение, но матч, к счастью, продолжился после паузы. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, чтобы разобраться в этой ситуации.
Кстати, никогда не пренебрегайте мытьём ягод. Ранее врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать поедание немытых плодов. По её словам, они могут стать источником заражения кишечной палочкой, сальмонеллёзом или гельминтозами.