«Снайпер» с рынка подстрелил тренера на матче по хоккею, отгоняя пернатых воришек от товара

В Екатеринбурге во время матча чемпионата России по хоккею на траве произошёл инцидент. Продавец клубники, защищая свой товар от пернатых воришек, открыл огонь из пневматического оружия, но вместо птицы угодил прямо в ногу помощнику тренера ХК «Динамо-Строитель». Об этом пишет Mash на спорте.

Пострадавший, снимавший игру с вышки у ДИВСа, получил ранение, но матч, к счастью, продолжился после паузы. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, чтобы разобраться в этой ситуации.