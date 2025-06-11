ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 11:14

«Снайпер» с рынка подстрелил тренера на матче по хоккею, отгоняя пернатых воришек от товара

В Екатеринбурге продавец ягод подстрелил тренера на матче по хоккею на траве

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Екатеринбурге во время матча чемпионата России по хоккею на траве произошёл инцидент. Продавец клубники, защищая свой товар от пернатых воришек, открыл огонь из пневматического оружия, но вместо птицы угодил прямо в ногу помощнику тренера ХК «Динамо-Строитель». Об этом пишет Mash на спорте.

Пострадавший, снимавший игру с вышки у ДИВСа, получил ранение, но матч, к счастью, продолжился после паузы. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, чтобы разобраться в этой ситуации.

В Приангарье подстреленный отцом школьник два месяца жил с пулей в груди
В Приангарье подстреленный отцом школьник два месяца жил с пулей в груди

Кстати, никогда не пренебрегайте мытьём ягод. Ранее врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать поедание немытых плодов. По её словам, они могут стать источником заражения кишечной палочкой, сальмонеллёзом или гельминтозами.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar