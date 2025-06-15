Время — деньги. На сколько можно увеличить пенсию и как это сделать Есть несколько способов, с помощью которых можно повысить размер своей пенсии. Причём как нынешней, так и будущей. Молодые люди могут рассмотреть долгосрочные вложения. Для уже действующих пенсионеров есть доплаты, о которых не все знают. 14 июня, 21:07 Увеличить доход на пенсии стало проще. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Копить на пенсию можно по-разному. Выбор стратегии зависит от доходов человека, срока накоплений, периода возврата инвестиций и оценки рисков. Один из популярных вариантов — самостоятельное инвестирование, вкладываясь в акции, облигации или даже криптовалюту. Этот метод привлекает возможностью высокой прибыли. Действительно, заработать на пенсию таким образом можно, но стоит помнить и о рисках. Чем выше доходность, тем выше и риски. Можно как заработать, так и потерять все деньги.

— Необходимо обладать глубокими знаниями рынка, постоянно следить за изменениями цен и уметь оперативно реагировать на изменения ситуации. Риск потерять значительную часть вложенного капитала велик даже для профессиональных инвесторов, — рассказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Алексей Денисов.

Банковские депозиты — надёжный вариант, но проценты по ним зависят от ключевой ставки, а она может быть как высокой, так и низкой. Кроме того, вклады открывают обычно на короткий период, а возможность быстрого вывода денег снижает мотивацию накапливать средства длительно. Многие склонны снимать деньги досрочно на сиюминутные потребности, нарушая принцип регулярного пополнения депозита.

Ещё одно распространённое вложение — покупка недвижимости. Плюс этого вложения очевиден, и его можно назвать одним из самых надёжных. Впрочем, позволить себе приобрести дом или квартиру могут далеко не все. Даже накопление на первоначальный взнос способно создать избыточную нагрузку на семейный бюджет, не говоря уже о регулярных длительных ипотечных платежах.

— Не стоит забывать и про необходимость платить налоги, расходы на коммунальные платежи и ремонт. Это тоже регулярные статьи расходов, которые необходимо учитывать. Стоит помнить и том, что ликвидность объектов недвижимости может оказаться слишком низкой, особенно в периоды кризиса, что затрудняет быстрый доступ к деньгам. Проще говоря, её может быть сложно продать, — отметил Алексей Денисов.

Люди со средним доходом, которые не имеют возможности откладывать крупные суммы или не разбираются в тонкостях финансового рынка, могут принять участие в программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

— По статистике, это позволяет увеличить общий доход на пенсии до уровня 40% от предыдущих заработков. Если регулярно откладывать хотя бы небольшую сумму денег на счёт в НПФ, можно без труда сформировать неплохой дополнительный капитал, — рассказал Алексей Денисов.

Сейчас на рынке есть как корпоративные пенсионные программы (КПП), так и индивидуальные пенсионные планы (ИПП). В первом случае договор с НПФ заключают крупные компании. Они делают отчисления на счёт сотрудника либо же софинансируют его взносы. Таким образом, работники могут копить на пенсию при финансовой поддержке работодателя. Индивидуальные планы подходят для тех, в чей соцпакет не входит корпоративная пенсионная программа. Такие люди могут обратиться в фонд лично и заключить договор на частной основе.

Ещё один вариант накоплений — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это универсальный инструмент для накопления денег под любые цели. ПДС подойдёт тем, кто хочет получать пенсию, сопоставимую с зарплатой. Например, молодой человек двадцати лет, зарабатывающий около 70 тысяч рублей, мог бы откладывать всего 5% дохода, или около 3 000 рублей, ежемесячно. К его пятидесяти годам вложенный им миллион «превратится» в десять миллионов. Благодаря ПДС, по завершении договора в месяц он сможет получать более 86 тысяч рублей на протяжении 10 лет, — рассказал Алексей Денисов.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что вложения в НПФ достаточно безопасны. Накопления застрахованы государством. Взносы и инвестиционный доход по ним защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 2,8 млн.

— Банковские вклады тоже застрахованы, но там гарантированная сумма возмещения — до 1,4 млн, в некоторых случаях — до 10 млн. Например, если деньги получены от продажи квартиры. Если говорить о рисках НПФ, то тут ситуация, как и с банковскими вкладами. Есть риск, что доходность от вложений упадёт или её не будет вовсе. Также есть риск закрытия самого НПФ, как и банка. Но на такие случаи как раз и распространяется страховка, — пояснила Елена Кузнецова.

Юрист отметила, что получить прибавку к пенсии могут те люди, кто трудится на вредных производствах, живёт в районах Крайнего Севера или сельской местности. Также выплаты будут больше, если выйти на пенсию позже положенного возраста.

Размер пенсии можно увеличить с помощью повышающего коэффициента. Он применяется, если человек вышел на пенсию не сразу при наступлении пенсионного возраста, а, допустим, через год или ещё позже.

— Ещё один вариант получения прибавки к пенсии — докупить пенсионные баллы. Это могут сделать те люди, у которых пенсионный возраст уже наступил, но они не могут получить страховую пенсию, так как им не хватает стажа и баллов, — добавила Елена Кузнецова.

Что касается людей, уже вышедших на пенсию, то они могут получить прибавку за счёт дополнительных выплат или льгот. Например, есть доплата за иждивенцев. Она положена пенсионеру, если он получает страховую пенсию и на полном обеспечении находятся нетрудоспособные дети, родители, супруга пенсионного возраста, инвалиды.

Авторы Нина Важдаева