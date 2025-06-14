На следующей неделе усилятся колебания курса доллара. Сколько будет стоить рубль На следующей неделе ожидается несколько важных событий, которые отразятся на курсе доллара. Чего опасаются на рынках и как это скажется на рубле? 13 июня, 21:20 Эксперты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

На следующей неделе рынок вернётся к полноценной активности после длинных июньских выходных, что может сопровождаться ростом волатильности. Сценарий умеренного ослабления рубля возможен в случае усиления внешнеполитических рисков или неожиданно высоких инфляционных показателей. Однако пока предпосылок для резкого движения за пределы обозначенных уровней нет. Такой прогноз сделал генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— С фундаментальной точки зрения в краткосрочной перспективе рубль держится в рамках устоявшегося диапазона. Для доллара он оценивается в пределах 78–80, для евро — 89–91, для юаня — 10,70–11,05. На рынке сохраняется умеренный спрос на рубли в преддверии очередного налогового периода. При этом поддержка рублю обеспечивается и высоким уровнем процентных ставок, — рассказал Василий Гиря.

19 июня на Московской бирже произойдёт экспирация квартальных фьючерсов. В связи с этим на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность. Экспирация приведёт к умеренному укреплению рубля. На этот момент обратил внимание аналитик «АВИ Кэпитал» Антон Сиротинкин.

Вместе с тем он напомнил, что до конца года рынок ожидает сильное ослабление рубля, сроки которого плохо предсказуемы.

— К середине июня особых изменений в динамике рублёвых инструментов мы не ожидаем. Внешний и внутренний экономический фон для рубля остаётся относительно позитивным. Пока что санкции со стороны США не ожидаются и в дальнейшем находятся под вопросом. Котировки нефти увеличиваются и находятся в диапазоне 70 долларов за баррель «Брент». Доллар ожидаем в этот период на уровне 77,8–80 рублей, евро 87,8–91 рубля, юань 10,8–11,15 рубля, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Если на ближайших заседаниях ФРС (18 июня и 30 июля) подтвердится сигнал о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики, доллар, вероятнее всего, продолжит снижение. При этом рубль укрепится в сторону нижней границы диапазона. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

— По юаню курс может постепенно двигаться к уровням 10,5–11,2 рубля, особенно с учётом роста импорта из Китая и постепенного снятия давления со стороны курса доллара. В отношении евро возможны колебания, но общий тренд также нейтрально-нисходящий. Диапазон 83–88 рублей выглядит реалистичным при текущем внешнем фоне. По доллару ожидаем курс на уровне 78-80 рублей к середине июня, — добавил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева