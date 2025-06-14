ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

На следующей неделе усилятся колебания курса доллара. Сколько будет стоить рубль

На следующей неделе ожидается несколько важных событий, которые отразятся на курсе доллара. Чего опасаются на рынках и как это скажется на рубле?

13 июня, 21:20
Эксперты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Эксперты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

На следующей неделе рынок вернётся к полноценной активности после длинных июньских выходных, что может сопровождаться ростом волатильности. Сценарий умеренного ослабления рубля возможен в случае усиления внешнеполитических рисков или неожиданно высоких инфляционных показателей. Однако пока предпосылок для резкого движения за пределы обозначенных уровней нет. Такой прогноз сделал генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— С фундаментальной точки зрения в краткосрочной перспективе рубль держится в рамках устоявшегося диапазона. Для доллара он оценивается в пределах 78–80, для евро — 89–91, для юаня — 10,70–11,05. На рынке сохраняется умеренный спрос на рубли в преддверии очередного налогового периода. При этом поддержка рублю обеспечивается и высоким уровнем процентных ставок, — рассказал Василий Гиря.

19 июня на Московской бирже произойдёт экспирация квартальных фьючерсов. В связи с этим на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность. Экспирация приведёт к умеренному укреплению рубля. На этот момент обратил внимание аналитик «АВИ Кэпитал» Антон Сиротинкин.

Вместе с тем он напомнил, что до конца года рынок ожидает сильное ослабление рубля, сроки которого плохо предсказуемы.

— К середине июня особых изменений в динамике рублёвых инструментов мы не ожидаем. Внешний и внутренний экономический фон для рубля остаётся относительно позитивным. Пока что санкции со стороны США не ожидаются и в дальнейшем находятся под вопросом. Котировки нефти увеличиваются и находятся в диапазоне 70 долларов за баррель «Брент». Доллар ожидаем в этот период на уровне 77,8–80 рублей, евро 87,8–91 рубля, юань 10,8–11,15 рубля, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

С 1 июля цены на аренду недвижимости могут вырасти. Что изменится на рынке
С 1 июля цены на аренду недвижимости могут вырасти. Что изменится на рынке

Если на ближайших заседаниях ФРС (18 июня и 30 июля) подтвердится сигнал о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики, доллар, вероятнее всего, продолжит снижение. При этом рубль укрепится в сторону нижней границы диапазона. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

— По юаню курс может постепенно двигаться к уровням 10,5–11,2 рубля, особенно с учётом роста импорта из Китая и постепенного снятия давления со стороны курса доллара. В отношении евро возможны колебания, но общий тренд также нейтрально-нисходящий. Диапазон 83–88 рублей выглядит реалистичным при текущем внешнем фоне. По доллару ожидаем курс на уровне 78-80 рублей к середине июня, — добавил Фёдор Сидоров.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!