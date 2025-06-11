Обошёл даже Сочи: Назван самый дорогой курорт в России

Отдых на юге России в июне 2025 года обойдётся туристам в круглую сумму. Цены на проживание взлетели до небес, а лидером по дороговизне в Краснодарском крае стал Абрау-Дюрсо, оставив позади даже Сочи. За одну ночь в отеле там придётся заплатить в среднем более 6600 рублей.

Как сообщает «Новая Кубань», стоимость проживания в Красной Поляне составляет 6553 рубля в сутки, в то время как в Адлере можно найти варианты размещения примерно за 5900 рублей.

Июнь, который раньше был популярным благодаря своей доступности, больше не является самым бюджетным месяцем для отпуска. Многие отмечают, что цены на отдых на Кубани в летний период стали слишком высокими. Ожидается, что в последующие месяцы стоимость отдыха будет ещё выше, чем в прошлом году.