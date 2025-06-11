Неожиданная саванна: Под Саратовом заметили пасущихся в поле слонов

Необычная картина предстала перед жителями села Терса в Саратовской области: по полям рядом с трассой Сызрань — Саратов спокойно прогуливались три слона. Как выяснилось, животные вместе с дрессировщиками находятся в пути и направляются в Сочи, где будут выступать в «Парке слонов», сообщил Telegram-канал «Моя Сызрань».

Три слона вышли к трассе в Саратовской области. Видео © Telegram / Моя Сызрань

Во время долгой поездки колонна сделала остановку, чтобы дать животным возможность передохнуть и перекусить на свежем воздухе.