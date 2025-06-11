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11 июня, 13:16

Неожиданная саванна: Под Саратовом заметили пасущихся в поле слонов

Три слона вышли на прогулку к трассе в Саратовской области и попали на видео

Необычная картина предстала перед жителями села Терса в Саратовской области: по полям рядом с трассой Сызрань — Саратов спокойно прогуливались три слона. Как выяснилось, животные вместе с дрессировщиками находятся в пути и направляются в Сочи, где будут выступать в «Парке слонов», сообщил Telegram-канал «Моя Сызрань».

Три слона вышли к трассе в Саратовской области. Видео © Telegram / Моя Сызрань

Во время долгой поездки колонна сделала остановку, чтобы дать животным возможность передохнуть и перекусить на свежем воздухе.

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Не так давно похожая сцена развернулась под Пермью: рядом с трассой мирно паслись слоны. Они тоже ехали на гастроли вместе с цирковой труппой, но из-за поломки автомобиля были вынуждены остановиться за 60 километров до города. Местные жители сняли экзотических животных на видео.

Обложка © Telegram / Моя Сызрань

Милена Скрипальщикова
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