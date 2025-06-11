Легендарный актёр албанского театра и кино умер из-за сердечного приступа

В возрасте 81 года ушёл из жизни известный албанский актёр, режиссёр и сценарист Лека Бунго. Об этом сообщает портал BalkanWeb со ссылкой на семью усопшего. Указывается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Лека Бунго родился 28 февраля 1944 года во Влёре на юге Албании. Получив актёрское и режиссёрское образование в Высшем институте искусств, он начал карьеру в театре, а затем перешёл на Государственную сцену, где прославился своими социально-острыми и сатирическими постановками. После 1990-х основал частный театр. С 2002 года проживал в США, продолжая заниматься творчеством. Среди его киноработ – фильмы «Эхо на побережье» и «Мальчик и девочка».