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Регион
11 июня, 13:21

Легендарный актёр албанского театра и кино умер из-за сердечного приступа

Албанский режиссёр Лека Бунго умер в 81 год из-за сердечного приступа

Лека Бунго. Обложка © YouTube / Ora news

Лека Бунго. Обложка © YouTube / Ora news

В возрасте 81 года ушёл из жизни известный албанский актёр, режиссёр и сценарист Лека Бунго. Об этом сообщает портал BalkanWeb со ссылкой на семью усопшего. Указывается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

«Режиссёр Лека Бунго, икона албанского театра и кино, скончался в возрасте 81 года. Похороны состоятся в среду, 11 июня, в 16:00 на кладбище Шарра, где режиссёра будут сопровождать к месту его последнего упокоения», — говорится в материале.

Лека Бунго родился 28 февраля 1944 года во Влёре на юге Албании. Получив актёрское и режиссёрское образование в Высшем институте искусств, он начал карьеру в театре, а затем перешёл на Государственную сцену, где прославился своими социально-острыми и сатирическими постановками. После 1990-х основал частный театр. С 2002 года проживал в США, продолжая заниматься творчеством. Среди его киноработ – фильмы «Эхо на побережье» и «Мальчик и девочка».

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Мария Любицкая
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