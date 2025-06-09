Британский писатель, автор книги «День шакала» Фредерик Форсайт умер в 86 лет

На 86-м году жизни скончался британский писатель и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт, прославившийся своими политическими детективами «День шакала» и «Афганец». Об этом сообщил телеканал Sky.

«Фредерик Форсайт, автор книги «День шакала», скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни», — говорится в соощении

После службы в британских Королевских ВВС в 1950-х годах Форсайт начал карьеру журналиста в парижском бюро Reuters. Его профессиональный путь резко изменился в 1967 году, когда он отправился освещать кровавый конфликт в Нигерии, где правительственные войска сражались с сепаратистами Биафры. Именно в этот период он установил контакты с британскими спецслужбами, что впоследствии нашло отражение в его произведениях.

Мировую известность Форсайту принёс изданный в 1971 году политический триллер «День шакала», рассказывающий о заговоре против Шарля де Голля. Роман переведён на десятки языков и дважды экранизирован. За свою жизнь автор написал более 25 книг, разошедшихся тиражом свыше 75 миллионов экземпляров. Как журналист Форсайт возглавлял берлинское бюро Reuters. Он свободно владел немецким, французским и русским языками.