Тайное оружие США заметили на военной базе в Северной Каролине

На военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине была замечена контейнерная пусковая установка неизвестной модификации, что вызвало интерес и множество вопросов среди экспертов и военных аналитиков. Установка, как сообщает TWZ, может использовать реактивные снаряды и ракеты, входящие в арсенал реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS.

Данная установка была запечатлена на видео во время визита президента США Дональда Трампа на базу, где для него провели демонстрацию пуска ракет. Однако тип устройства остался неясным. Одним из ключевых аспектов оружия является возможность его размещения на полуприцепах или палубах кораблей, что позволяет эффективно маскировать оружие от разведывательных систем противника. Это открывает новые тактические возможности для американских вооружённых сил.

Контейнерная пусковая установка имеет откидывающуюся крышу и может вместить два стандартных пакета с шестью реактивными снарядами, одну баллистическую ракету ATACMS или две ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Дальность базовой версии PrSM составляет 500 километров, с планами на увеличение до 1000 километров в будущем. Также разрабатывается противокорабельный вариант этой ракеты.