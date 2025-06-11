Politico: Израильские военные издевались над задержанной ими Гретой Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг. Обложка © AP/TASS
Израильские военные жестко отреагировали на попытку доставки гуманитарной помощи в сектор Газа — судно, направлявшееся к побережью, было перехвачено в 200 километрах от берега. На борту находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, сообщает Politico.
По словам французского врача Батиста Андре, одного из участников миссии, израильские пограничники намеренно мешали пассажирам отдыхать: включали громкую музыку, танцевали и всячески пытались дестабилизировать обстановку, особенно мешая спать Тунберг. Также задержанные испытывали перебои с доступом к воде и еде.
Судно Madleen, организованное коалицией «Флотилия свободы», покинуло Италию 1 июня с гуманитарным грузом для жителей Газы. Перехват произошёл в понедельник, после чего израильские силы задержали экипаж и пассажиров. Хотя физическое насилие не применялось, Андре охарактеризовал поведение израильской стороны как жестокое обращение.
Сама Тунберг, как уже рассказывал Life.ru, назвала действия израильских военных «похищением» и обратилась к властям Швеции с требованием оказать давление на Тель-Авив. Она подчеркнула, что поездка была мирной акцией в знак протеста против блокады Газы и гуманитарного кризиса. В свою очередь, израильские власти назвали миссию нарушением морской блокады и охарактеризовали судно как «яхту для селфи», обвинив активистов в стремлении к пиару.