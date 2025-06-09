Грета Тунберг обвинила Израиль в своём похищении и попросила помощи от Швеции

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Израиль и его союзники организовали её похищение по пути к Газе. Она призвала Швецию немедленно вмешаться, чтобы её как можно скорее освободили. Об этом сообщила пресс-служба организации «Флотилия свободы», на корабле которой девушка отправилась с гуманитаркой в зону конфликта.