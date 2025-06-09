Грета Тунберг обвинила Израиль в своём похищении и попросила помощи от Швеции
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Израиль и его союзники организовали её похищение по пути к Газе. Она призвала Швецию немедленно вмешаться, чтобы её как можно скорее освободили. Об этом сообщила пресс-служба организации «Флотилия свободы», на корабле которой девушка отправилась с гуманитаркой в зону конфликта.
По словам Тунберг, судно с ней перехватили в международных водах представители Израиля или силы союзников еврейского государства.
«Я призываю мою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и остальных как можно скорее», — написала общественница в своём обращении.
Напомним, что Грета Тунберг направлялась в Газу с грузом гуманитарной помощи для местных жителей, но корабль «Мадлен», на котором она туда добиралась, был внезапно захвачен израильскими военными. В Израиле активистку обвинили в том, что она глупо пытается пиариться, ведь само судно больше похоже на «селфи-яхту», а гуманитарки там невероятно мало.