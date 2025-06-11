Курс доллара резко поднялся выше 80 рублей после утреннего снижения

Американская валюта ощутимо укрепилась на международном валютном рынке Форекс, временно преодолев порог в ₽80. По данным Investing, этот всплеск, зафиксированный к 14:57 мск, привёл к тому, что пара стоимость доллара достигла отметки ₽80,47, увеличившись на 2,54%. И это после резкого снижения до 76 рублей утром 11 июня.

До этого момента, начиная с 28 мая, курс доллара не поднимался выше ₽80. Однако вскоре последовал откат: к 15:13 мск курс скорректировался до ₽79,51, что всё ещё означало повышение на 1,32% относительно вторника.

Динамика на межбанковском рынке была более спокойной: отсутствовал резкий скачок, наблюдавшийся на других рынках. При этом американская валюта в паре с рублем укрепилась на 1,47%, зафиксировавшись на уровне ₽79,62.