Толстый палец нажал не туда? Доллар на Мосбирже рухнул за минуту

В понедельник, 11:29 мск, июньский фьючерс на доллар (Si) внезапно обвалился на 8,26% — до ₽73 406, что эквивалентно курсу ₽73,4 за доллар. За считаные секунды котировки рухнули на 7,86%, однако уже к 11:30 мск контракт почти полностью отыграл падение и торговался по ₽79 577 (–0,54% к закрытию пятницы).

Как пишет РБК, резкое движение наблюдалось не только в ближайшем фьючерсе, но и в более отдалённых — с исполнением в сентябре и декабре. Еврофьючерсы также просели в этот момент, хотя менее значительно.

По подсчётам автора Telegram-канала Profit King Романа Дмитриева, за минуту аномалии было заключено около 41 тысячи контрактов. Он сомневается в версии «ошибки толстого пальца» и предполагает, что неизвестный игрок мог «мерить глубину стакана» или намеренно тестировать уровни ₽74–75.

Подобные всплески на Мосбирже уже случались: в марте во время звонка Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи дважды резко проседал более чем на 1%, но затем быстро восстанавливался.