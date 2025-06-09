Толстый палец нажал не туда? Доллар на Мосбирже рухнул за минуту
На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал долларового фьючерса
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В понедельник, 11:29 мск, июньский фьючерс на доллар (Si) внезапно обвалился на 8,26% — до ₽73 406, что эквивалентно курсу ₽73,4 за доллар. За считаные секунды котировки рухнули на 7,86%, однако уже к 11:30 мск контракт почти полностью отыграл падение и торговался по ₽79 577 (–0,54% к закрытию пятницы).
Как пишет РБК, резкое движение наблюдалось не только в ближайшем фьючерсе, но и в более отдалённых — с исполнением в сентябре и декабре. Еврофьючерсы также просели в этот момент, хотя менее значительно.
По подсчётам автора Telegram-канала Profit King Романа Дмитриева, за минуту аномалии было заключено около 41 тысячи контрактов. Он сомневается в версии «ошибки толстого пальца» и предполагает, что неизвестный игрок мог «мерить глубину стакана» или намеренно тестировать уровни ₽74–75.
Подобные всплески на Мосбирже уже случались: в марте во время звонка Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи дважды резко проседал более чем на 1%, но затем быстро восстанавливался.
Ранее Life.ru сообщал, что биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 110 тысяч долларов. Курс цифрового актива резко подскочил на 3,65%, обновив абсолютный максимум, но затем отступил до 109,6 тысяч долларов, сохранив рост на 2,59%.