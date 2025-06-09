Курс турецкой лиры впервые в истории опустился ниже двух рублей

Впервые в истории курс турецкой лиры против российского рубля превысил отметку в два рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Первое падение ниже этого уровня было зафиксировано в пятницу вечером, а уже 9 июня лира обновила рекорд, опустившись до 1,9931 рубля.