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9 июня, 09:07

Курс турецкой лиры впервые в истории опустился ниже двух рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Впервые в истории курс турецкой лиры против российского рубля превысил отметку в два рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Первое падение ниже этого уровня было зафиксировано в пятницу вечером, а уже 9 июня лира обновила рекорд, опустившись до 1,9931 рубля.

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Ранее Life.ru сообщал, что биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 110 тысяч долларов. Цифровой актив продемонстрировал резкий рост на 3,65%, достигнув исторического пика, однако затем частично скорректировался до отметки 109,6 тысяч долларов (+2,59%). Такой всплеск котировок последовал за периодом затяжной стагнации.

Александра Мышляева
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