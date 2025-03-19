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19 марта, 08:54

Курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум

Турецкая лира вновь обновила антирекорд, установив исторический минимум по отношению к американскому доллару. На международном рынке Форекс 19 марта в начале торгов курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) стремительно вырос на 11,99%, достигнув отметки 41,1 лиры за доллар к 10:40 по московскому времени.

Стало известно, в чём подозревается задержанный мэр Стамбула
Стало известно, в чём подозревается задержанный мэр Стамбула

Обвал курса произошёл на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Напомним, ранее в Турции выдали ордер на его арест. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Несколько дней назад Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу по соответствующему запросу генеральной прокуратуры страны. Оказалось, что он поддельный. Данное обстоятельство не даст ему баллотироваться в президенты на будущих выборах.

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Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Мария Любицкая
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