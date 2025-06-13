Миллиардер, гитлеризм и МФТИ: Как Натэлла Сперанская учит студентов идеям «Тёмной триады» В МФТИ разгорается скандал из-за тренингов, которые проводит «философ и публицист» Натэлла Сперанская. Студенты жалуются, что она критикует СВО и демонстрирует нацистские взгляды. Кто это такая и чему она учит молодёжь? 12 июня, 21:15 Натэлла Сперанская. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Kirill Borisenko, © VK / Натэлла Сперанская

Что случилось в МФТИ

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разгорается скандал из-за тренингов, которые проводит «философ, культуролог, публицист, автор книг и статей по философии и культуре» Натэлла Сперанская.

В ряде источников указана ссылка на пост в телеграм-канале, в котором описывался последний тренинг, состоявшийся 14 мая. К моменту публикации сообщение уже удалено администрацией канала, однако остались скрины, из которых можно понять суть того, чему молодёжь учит тренер Сперанская. Если верить источникам, в качестве способа стать эффективными в жизни спикер рассказывала о «тёмной триаде» и предлагала студентам «пробудить свою тень».

Чему Сперанская учит молодёжь

В психологии термином «тёмная триада» описываются три личностные черты человека: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Определение «тёмный» указывает на их негативную природу. Выраженное проявление триады в повседневной жизни делает её владельца потенциально опасным для общества. Эксперты-психологи описывают таких людей как холодных, эгоцентричных, манипулятивных, с враждебным настроем к миру.

К этому стоит добавить, что Натэлла Сперанская — автор книги End Kampf («Последняя битва»). В этой смеси из мыслей радикальных философов 20-го столетия, эзотерики и мистицизма изучается «божественная природа» Гитлера, анализируются причины его неудачи и даже приводится интервью с неким пастором «Церкви Гитлера», якобы проведённое на какой-то конспиративной даче в Подмосковье.

При этом Сперанская, похоже, хорошо понимает, о чём пишет и, главное, для кого: «Другие, прочитав всего несколько страниц, почувствуют непреодолимое отвращение — им сопровождается любое прикосновение к «гитлеризму». Что ж, их так научили, и мы не испытываем ни удивления, ни, тем более, обиды. Обращаемся мы к третьим. Обращаемся, даже если это будет всего один-единственный человек: Вам и только Вам мы дарим Свет Чёрного Солнца и призываем к подлинному Солнечному Героизму».

Таким образом, жалобы студентов МФТИ на то, что спикер на тренинге могла транслировать нацистские нарративы, скорее всего, не плод их фантазии.

С кем может быть связана Сперанская

Покопавшись в соцсетях Натэллы Сперанской, можно найти её высшую цель — построение новой модели общества, новой цивилизации с помощью некоего «Университета», который она вознамерилась организовать после путешествия в Ливан в компании известного бизнесмена-миллиардера — Игоря Рыбакова, основателя корпорации «Технониколь».

Под крышей структур коммерсанта сейчас и вещает Сперанская. Некоторое время назад в своём аккаунте она сообщила, что стала его «консильери» — Chief Philosophy Officer, или, если проще, советником по идеологии. Теперь её соцсети изобилуют совместными фотографиями — в том числе и из той поездки, во время которой среди ливанских кедров, моря и тысячелетних развалин древней Финикии с ней случился «квантовый скачок» в понимании, какой мир надо построить.





Миллиардер из списка Forbes Рыбаков в последние годы резко сменил амплуа и сейчас публично позиционирует себя как наставника, учителя, коуча. Он открыл несколько юрлиц с деятельностью в сфере образования, ведёт свои каналы на видеосервисах и время от времени устраивает публичные мероприятия, похожие на инфоцыганские выступления в концертных залах.

Во время одного из них он эффектно с потолка просыпал на зрителей 20 тыс. подписанных им долларов, в другой раз на сцену вынес стеклянный трон с упакованным в него 1 млн долларов. После мероприятия кресло установили в одном из современных столичных музеев, где каждый желающий может в нём посидеть, заплатив за удовольствие от 300 до 5 тыс. рублей. По мнению бизнесмена, такие шоу должны мотивировать людей к зарабатыванию денег, хотя кажется, что на них зарабатывает сам Рыбаков.

«Школа Игоря Рыбакова» заработала и в МФТИ. Студентов в ней учат запускать прибыльные бизнес-проекты, для этого приглашаются разные преподаватели и наставники. В том числе — Натэлла Сперанская.

Как минимум два года Сперанская работает под крышей образовательных структур Игоря Рыбакова. Фото © VK / Натэлла Сперанская

Кто такая Сперанская

Несмотря на кажущуюся публичность — Сперанская представлена едва ли не во всех соцсетях, где выкладывает сотни «себяшек», — она тщательно следит за приватностью. В течение многих лет о ней лишь ходили слухи, что дама выпускница психологического факультета Нижегородского университета. Всё это время пользователи соцсетей лишь гадали, настоящее ли это имя и сколько лет его хозяйке.

Life.ru выяснил, что Натэлла Сперанская — это, разумеется, псевдоним. На самом деле скандального коуча зовут Екатерина Климова, ей 39 лет и она из Нижнего Новгорода. Сейчас постоянно зарегистрирована в подмосковном Сергиевом Посаде, а живёт на юго-западе Москвы — в советской кирпичной 14-этажке на улице Панфёрова. Здесь находится однушка площадью 35 квадратов.

Свои официальные университеты она заканчивала примерно в 2007 году, а неофициальные, похоже, только начинала, попав в орбиту философа Александра Дугина, которого Климова-Сперанская даже называла своим «Учителем». В то время Дугин активно развивал идеи Арктогеи, гиперборейской цивилизации — прародины ариев. За что некоторые немецкие исследователи называли его взгляды «неофашистскими». Впрочем, до «божественного Фюрера» и «унижающей человека христианской религии», в отличие от своей ученицы, он не додумался. Похоже, дальше Натэлла Сперанская покатилась в пучину расовых теорий самостоятельно.

Life.ru нашёл Климову-Сперанскую в бизнес-реестрах. Фото © spark-interfax.ru

В октябре 2023 года в Сергиевом Посаде она открыла ИП с единственным видом деятельности — образование дополнительное детей и взрослых. А с мая этого года даже перешла на упрощёнку. При этом в структурах Игоря Рыбакова Климова в качестве гендиректора или совладельца не числится. Возможно, она работает с бизнесменом как индивидуальный предприниматель.

Кстати, с итальянского «консильери» переводится как советник, однако после выхода в свет романа Марио Пьюзо «Крёстный отец» в общественном сознании слово стало плотно ассоциироваться с сицилийской, калабрианской и даже американской мафией. Так с тех пор называют «правую руку» «дона». Вряд ли наверняка знающая об этом Сперанская употребляет в публичных местах его неосознанно. Игорю Рыбакову стоило бы задуматься.

Авторы Евгений Кузнецов